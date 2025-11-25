Samsun'da Vahşet! 9 Köpek Kurşunlanarak Öldürüldü

Samsun'da 9 köpek bir çöp kutusunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili valilikten açıklama geldi.

Samsun'da Vahşet! 9 Köpek Kurşunlanarak Öldürüldü
Samsun’un İlkadım ilçesinde 9 sokak köpeği, çöp kutusunda ölü bulundu. Olay, Kadamut Mahallesi sınırları içinde bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye giden hayvanseverler ve jandarma ekipleri, çöp kutusu içinde üst üste yığılmış halde 9 ölü köpekle karşılaştı. Ekiplerin ilk incelemesinde hayvanların tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

TAMAMI AŞILI

Öldürülen köpeklerin tamamının belediye tarafından kısırlaştırılmış ve aşılanmış olduğu tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, çevrede delil toplarken köpekler ekipler tarafından bölgeden alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada "24.11.2025 tarihinde İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde çöp kutusunda ölü bulunan 9 köpekle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

