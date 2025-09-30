Samsun'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Samsun'un iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucuya Geçit Yok
Samsun’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, H.Y. (55) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, KOM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında yapılan aramada 2 kilo 630 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aynı gün Tekkeköy ilçesinde yürütülen ayrı bir operasyonda ise M.T. (32) ve Ü.T. (37) isimli şahısların adreslerine baskın yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasında 6 kilo 500 gram kubar esrar ile 77 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Her iki şüpheli hakkında da adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

