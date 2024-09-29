Samsun'da Uyuşturucudan 4 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da Uyuşturucudan 4 Gözaltı

Samsun'un Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Havza ve Atakum ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, 4 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete sevk edildi.

Kaynak: AA

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