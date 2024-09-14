Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 19 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 783 adet sentetik ecza, 82,95 gram sentetik kannabinoid, 66,18 gram esrar, 10,41 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 3 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. 19 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Ayrıca aranması olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.