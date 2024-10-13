Samsun'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Gözaltı

Samsun'daki operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.K. (24) ve F.O. (34) isimli şahısların bulunduğu ikamette yaptıkları aramada 210 gram sentetik kannabinoid, 11 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirdi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (44) yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 TL para cezası bulunan Z.A. (30) da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada ise, K.S. isimli şüpheli 1 kilo 225 gram skunk ile birlikte yakalandı.

Kaynak: İHA

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