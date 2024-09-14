Samsun'da Üretiliyor, Alan Bir Daha Alıyor: 15 Günde Tükenen Üründe Siparişler Yetişmiyor

40 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler ise üreticileri tek tek ziyaret ederek kestane balının analizini yaptıklarını dile getirdi. Salıpazarı kestane balının meşhur olduğunu vurgulayan Kesler, şunları kaydetti:

"Hakiki ilaçlık kestane balı üretimi yapıyoruz. İlçe olarak patentini de aldık. Ortalama kovan başına 3 ila 5 kilogram verim alabildik. Geçen yıl kestane balı üretimi neredeyse hiç olmamıştı. Bu sene de kestane çiçeğinin bal akım sezonunda aşırı sıcaklar nedeniyle çiçeği güneş yaktığından verim biraz düştü. Salıpazarı'nda 8 bin kovan üretim var. Bu da yaklaşık 40 ton rekolte yapıyor."

Kesler, bal üreticilerinin ağustos sonu ile eylül başlarından itibaren hasada başladığını belirterek "Hasattan hemen sonra üreticimizin elinde neredeyse bal kalmadı. Salıpazarı kestane balı her derde deva. O yüzden tüketimi çok fazla oluyor. Anzer balı nasıl ünlü ise bizim de Salıpazarı kestane balımız meşhurdur. Özellikle gurbetçilerimiz hasattan sonra balı alarak yaşadıkları ülkelere götürüyor" diye konuştu.