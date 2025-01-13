Samsun’da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun’da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi mirasa ve kamu düzenine tehdit oluşturan kaçakçılık faaliyetlerine karşı operasyon gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, geçmişin izlerini taşıyan önemli eserler ve kaçak ürünler bulundu. Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu 1789-1808 yıllarına tarihlenen, Geç Osmanlı Dönemi'ne ait 16 adet etnografik eser, 28 adet gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Olayla bağlantısı belirlenen bir şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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