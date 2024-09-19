Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen bir aracı Yeşilırmak Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Şüphelilerden birinin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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