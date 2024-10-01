Samsun'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 7 Kişi Yakalandı

Samsun'da kaçak silah ticareti yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı.

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Samsun'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 7 Kişi Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Salıpazarı, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlıklarınca belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 40 tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü ve 20 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K. (43), M.E. (56), S.A. (28), Y.E. (35), A.E. (41), K.E. (49) ile M.E. (43) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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