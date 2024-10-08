Samsun'da Operasyon: Binlerce Uyuşturucu Hapla Yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, İlkadım ilçesinde Y.S. (34) adlı kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Olayla ilgili belirlenen adrese operasyon düzenleyen narkotik polisi, Y.S.’nin ikametinde yapılan aramada 2 bin 576 adet sentetik ecza ele geçirdi. Y.S. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA