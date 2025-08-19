Samsun’da kaybolmuştu, Kemikleri Düzce’de Bulundu
Düzce'de bir mısır tarlasında, insan kafatası ve kemikleri bulundu. Kemiklerin, Samsun'da kayıp kaydı bulunan kişiye ait olduğu belirlendi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Düzce Merkeze bağlı Konaklı köyünde dün mısır tarlasına giden çiftçi Yaşar M., tarlanın yanında kafatası ve kemikler görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarmanın incelemesinde, kemiklerin insana ait olduğu tespit edildi.
Düzce Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alıp detaylı inceleme yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araştırma sonucunda kıyafetlerden çıkan kimlik ile ilaç reçetelerinden kemik parçalarının Samsun’un Bafra ilçesinde, bir süre önce kayıp kaydı yapılan Cafer Ak’a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kemikler ise DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.