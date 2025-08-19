Samsun’da kaybolmuştu, Kemikleri Düzce’de Bulundu

Düzce'de bir mısır tarlasında, insan kafatası ve kemikleri bulundu. Kemiklerin, Samsun'da kayıp kaydı bulunan kişiye ait olduğu belirlendi.

Samsun’da kaybolmuştu, Kemikleri Düzce’de Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce Merkeze bağlı Konaklı köyünde dün mısır tarlasına giden çiftçi Yaşar M., tarlanın yanında kafatası ve kemikler görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarmanın incelemesinde, kemiklerin insana ait olduğu tespit edildi.

Düzce Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alıp detaylı inceleme yaptı.

Samsun’da kaybolmuştu, Kemikleri Düzce’de Bulundu - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araştırma sonucunda kıyafetlerden çıkan kimlik ile ilaç reçetelerinden kemik parçalarının Samsun’un Bafra ilçesinde, bir süre önce kayıp kaydı yapılan Cafer Ak’a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemikler ise DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Düzce’de Açıktan Yakıt Alımı ve Satışına YasakDüzce’de Açıktan Yakıt Alımı ve Satışına YasakGüncel

Etiketler
kayıp Samsun Düzce
‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü
Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Hakim Ziyech Süper Lig'e Dönüyor
Bakan Fidan'dan 'Ukrayna' ve 'Gazze' Gündemli Diplomasi Trafiği 3 Ülke ile 'Ukrayna' ve 'Gazze' Gündemli Diplomasi Trafiği
Eski Alaplı Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu