Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda silahın yanı sıra patlayıcı madde de ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Samsun'un Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma neticesinde, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 farklı adreste eş zamanlı arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 39 adet tabanca fişeği ve 622 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Kaza Yaptı Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Kaza Yaptı
Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı: Tonlarca Su Etrafa Saçıldı Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı: Tonlarca Su Etrafa Saçıldı
Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor
Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor