Samsun'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.T. (70), C.Ç. (51) ile E.İ. (56) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA