Samsun'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Samsun'da kaçak kazı yaparken yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.

Samsun'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.T. (70), C.Ç. (51) ile E.İ. (56) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar
Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Sıra Arkadaşları Ayşenur İçin Eylemde: Adalet Sarayı Değil Adalet İstiyoruz 'Adalet Sarayı Değil Adalet İstiyoruz'