Samsun’da İntihar Girişimi, Son Anda Kurtarıldı

Samsun'da Karadeniz'in azgın sularına atlayarak intihar girişiminde bulunan kadına, denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı. Kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Samsun’da İntihar Girişimi, Son Anda Kurtarıldı

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde saat 11.15 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, S.P. (42) isimli kadın iskeleden kendini denize bıraktı.

Kadının denize atladığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, ambulans, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Samsun’da İntihar Girişimi, Son Anda Kurtarıldı - Resim : 1

POLİS MEMURU DENİZE ATLADI

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, S.P.'nin hızla suya gömüldüğünü fark eden Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı, denize atlayarak kadına müdahale etti.

Polis memurunun denizden çıkarttığı kadın, bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da İntihar Girişimi, Son Anda Kurtarıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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