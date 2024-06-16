Samsun’da görüldü: Nesli tükenmek üzere!

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir sokakta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar yemek ararken görüntülendi.

Kadifekale Mahallesi Nizam-i Cedit Sokak'ta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar cep telefonuyla görüntülendi.

Sansar ilk başta çevreye bakındı, akabinde sokakta bulunan bir arabanın üstüne çıktı.

Arabanın üstünde ayağa kalkarak çevreyi gözetleyen sansar renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre daha çevreyi kontrol eden sansar sonrasında gözden kayboldu.

Kaynak: İHA