Samsun'da Göçük! İki Kişi Toprak Altında

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

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Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar.

Samsun'da Göçük! İki Kişi Toprak Altında - Resim : 1

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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