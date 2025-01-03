Samsun'da Erkek Şiddeti: Kendisinden Boşanmak İsteyen Karısını 5 Yerinden Bıçakladı

Samsun'da 45 yaşındaki Bilal Ordulu, boşanma aşamasında olduğu 38 yaşındaki Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı. Cani eş ise tutuklandı.

Samsun'da Erkek Şiddeti: Kendisinden Boşanmak İsteyen Karısını 5 Yerinden Bıçakladı

Olay, dün 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı.

Samsun'da Erkek Şiddeti: Kendisinden Boşanmak İsteyen Karısını 5 Yerinden Bıçakladı - Resim : 1

Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da Erkek Şiddeti: Kendisinden Boşanmak İsteyen Karısını 5 Yerinden Bıçakladı - Resim : 2

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Muradiye Ordulu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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