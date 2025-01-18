Samsun'da Bir Ayda Dört Kez... Trafikte Şaşkına Çeviren Anlar

Samsun'da son günlerde trafikte ters yöne girme vakalarında artış yaşanıyor. Bu kez olay, Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 AYDA 4 KEZ...

Bafra çıkışındaki bölünmüş yola ters yönden giren bir araç, panik yaparak geri geri gitmeye başladı. Sürücü ters yönde hareket ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'da bu ay içinde 4'üncü ters yön vakası yaşandı. Son olayın diğerlerinden farkı ise trafikte geri geri seyretmesi oldu.

Kaynak: İHA