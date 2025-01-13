Samsun'da Avukat 12. Kata Çıktı, Yürekler Ağza Geldi, Tam İki Kez...

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te bunalıma girdiği iddia edilen Samsun Barosu avukatlarından H.D.T. (30), 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

Durumu fark edenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını belirttiler.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı

'İKİNCİ KEZ İNTİHARA KALKIŞTI' İDDİASI

Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. daha sonra ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA