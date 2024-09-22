Samsun'da Arabasız Gün Etkinliğine İlgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘arabasız gün’ etkinliği düzenlendi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım’ olan Avrupa Hareketlilik Haftası, Samsun’da çeşitli programlarla kutlandı. Hafta kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik dolayısıyla 22 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı, Saathane Meydanı, Anakent Meydanı ve meydanları birbirine bağlayan Kazım Paşa Caddesi, 1 gün boyunca trafiğe kapatıldı. 3 ayrı noktada düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle haftanın önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında çeşitli alanlarda bilgilendirme ve tanıtım noktaları kuruldu. Scooter eğitimi, hayvan sahiplendirme etkinliği, bisiklet turları düzenlendi. Katılımcılar oyun ve spor alanlarında keyif dolu vakit geçirirken, meddah gösterisi ve konser etkinliğinde ise doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Bir yandan da etkinliğe katılan vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri ile Kızılırmak Deltası ve Doğu Park’ta sanal koşu similasyonu ile koşu yaptılar.

Etkinlikte en çok dikkat çeken uygulamalar ise çocuklar için kurulan trafik alanı ve itfaiye uygulaması oldu.

Kaynak: İHA