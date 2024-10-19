Samsun'da Arabasında Uyuşturucu Bulunan Şahısa Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.

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Samsun'da Arabasında Uyuşturucu Bulunan Şahısa Gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma çerçevesinde zanlı S.G'nin aracında arama yapıldı.

Aramada, 559 sentetik ecza hapı, 20 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlı S.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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