Samsun'da Akaryakıt İstasyonunda Heyelan Faciası! Anne Kurtarıldı, Baba ve Çocukları Enkaz Altında

Heyelan saat 23.00 sıralarında Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü.

ANNE KURTARILDI, BABA VE ÇOCUKLARI ENKAZ ALTINDA

Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler araçtaki Ç.K. isimli kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi A.K. ve 2 çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Heyelan sebebiyle Samsun-Ordu yolunda ulaşımda da aksamalar yaşandığı bildirildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun.”

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan faciaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın saat 23.20 sıralarında Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanda yaşandığını belirtti.

Toprak kayması sırasında oto yıkama bölümünde bulunan bir aracın göçük altında kaldığını ifade eden Yerlikaya, olay yerine AFAD'dan 2 araç ve 7 personelin yanı sıra emniyet, 112 sağlık, itfaiye, karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K.'nin bilinci açık şekilde kurtarıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Eşi A.K. ve iki çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA