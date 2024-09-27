Samsun'da Ahşap Ev Alevler İçinde Kaldı

Samsun’un Kavak ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Samsun'da Ahşap Ev Alevler İçinde Kaldı

Samsun’un Kavak ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.
Olay, Kavak ilçesi Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. M.S. adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangını vatandaşlar fark ederek 112’ye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve andarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonucu 2 katlı ahşap ev eşyalarla birlikte küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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