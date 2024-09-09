Samsun'da 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde 8 kilogram esrar ile 17 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir evde bulunan yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.C'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, 8 kilogram esrar ile 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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