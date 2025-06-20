Samsun'da 5 Tabanca Ele Geçirildi: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da 5 Tabanca Ele Geçirildi: 2 Kişi Yakalandı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesindeki bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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