Samsun'da 5 Tabanca Ele Geçirildi: 2 Kişi Yakalandı

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesindeki bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA