Samsun'da 49 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı S.İ. (35), emniyete götürüldü.

Kaynak: AA