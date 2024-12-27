Samsun'da 4 Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı

Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Samsun'da 4 Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 araç sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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