Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden ByD, geçtiğimiz aylarda Türkiye ile imzaladığı sözleşmenin ardından, Manisa'da 1 milyar dolar değerin üzerinde yatırımla yeni bir otomobil fabrikası kuracağını açıklamıştı.



Bu gelişmelerin ardından Türkiye, otomotiv sektörü için daha dikkat çekici bir hale gelirken, dünyanın önde gelen üreticilerinden Chery, Türkiye'ye fabrika kurmak için çalışmalara başlamış ve yürütülen projenin hangi il için tasarlandığı ortaya çıkmıştı.



CHERY, SAMSUN'A FABRİKA KURMAKTAN VAZGEÇTİ



Donanım ve tasarım açısından oldukça modern araçları, piyasa şartlarının altında satması ile ünlenen otomotiv firması Chery, Samsun'a yönelik yaptığı fabrika hazırlıklarını durdurdu.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye yönelik yatırım kararında emin olan şirket, farklı bir ilin üretim bandı için daha iyi olacağı kararına vardı ve rotayı değiştirdi.