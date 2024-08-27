Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi
Avrupa'nın en çok otomobil satan firmaları arasına giren Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'ye kurmaya hazırlandığı fabrikaya ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre, Türkiye'deki fabrikasını Samsun'a kurmaya karar veren dev şirket, bu fikrinden vazgeçerek yeni bir şehir için hazırlıklara başladı.
Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden ByD, geçtiğimiz aylarda Türkiye ile imzaladığı sözleşmenin ardından, Manisa'da 1 milyar dolar değerin üzerinde yatırımla yeni bir otomobil fabrikası kuracağını açıklamıştı.
Bu gelişmelerin ardından Türkiye, otomotiv sektörü için daha dikkat çekici bir hale gelirken, dünyanın önde gelen üreticilerinden Chery, Türkiye'ye fabrika kurmak için çalışmalara başlamış ve yürütülen projenin hangi il için tasarlandığı ortaya çıkmıştı.
CHERY, SAMSUN'A FABRİKA KURMAKTAN VAZGEÇTİ
Donanım ve tasarım açısından oldukça modern araçları, piyasa şartlarının altında satması ile ünlenen otomotiv firması Chery, Samsun'a yönelik yaptığı fabrika hazırlıklarını durdurdu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye yönelik yatırım kararında emin olan şirket, farklı bir ilin üretim bandı için daha iyi olacağı kararına vardı ve rotayı değiştirdi.