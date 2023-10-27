Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt tesisine hırsızlık operasyonu

Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt tesisinden malzeme çalmakla suçlanan 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü belediyenin şirketinde çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt tesisine hırsızlık operasyonu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara karayolunda bulunan asfalt üretim tesisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi polisleri tarafından operasyon yapıldı, 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt üretim tesisinde hırsızlık ve zimmet soruşturması kapsamında operasyon yapıldı.

Operasyonda 25 ton bitüm malzemesi, 8 metreküp çakılın çalınması olayı ile ilgili belediyeye ait şirkette çalışan 4 kişi malzemelerle birlikte suçüstü, malzemelerin çalınmasını organize eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişi polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınana zanlıların araç ve ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 360 bin lira para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 16 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz yıllarda rüşvet ve zimmet soruşturması kapsamında eski Mali Hizmet Daire Başkanı B.K'ya da polisler tarafından operasyon düzenlenmiş, B.K bir müteahhitten aldığı ve çay poşeti içine gizlenmiş paralarla suçüstü yakalanmıştı. B.K olay sonrası tutuklanırken, bir süre sonra tahliye edilmişti.

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