Şampiyon Sporcular Ödüllerini Aldı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcuları düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Taşoluk Belediyesi tarafından ilçedeki düğün salonunda gerçekleştirilen ödül gecesine, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, sporcuların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, sporcuların elde ettiği başarıların büyük emeklerle kazanıldığını belirtti. Yiğitbaşı, “Bu çalışmalar, başarılar, emek emek, ilmek ilmek örülerek bugünlere gelmemize vesile oldu. İnsan hayatında, tarihte milletler mutlaka sıkıntılar yaşayabilir, ama inanç, azim ve kararlılıkla ayağa kalkmayı bilir. Sporcularımız, inanmak ve disiplinle nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğidir. Devlet olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren 18 sporcuya plaket ve ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA