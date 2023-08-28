Samandağ’da çöp sorunu devam ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkilere neden olan 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen bölgede yaşayan halkın sorunları katlanarak artıyor.

Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi sakinleri, mahallelerinin çöp alanı haline getirilmesinden şikayetçi. Depremde bölgede bulunan çöp aktarma istasyonunun yıkılması nedeniyle mahalle içindeki büyük bir alanın vahşi depolama alanı haline getirilmesine tepki gösteren yurttaşlar, kötü koku ve bulaşıcı hastalık tehdidi nedeniyle yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırdı.

Yeşilada mahallesi sakinlerinin tepkilerinin artması üzerine çöp dökme alanına giderek incelemeler yapan ve bölge halkına sorunun nedenini anlatan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yurttaşların tepkisi ile karşılaştı.

Koku nedeniyle evden çıkamadıklarını ve hastalık endişesi taşıdıklarını belirten mahalle halkı, belediyenin bölgeye çöp dökümünü durdurmasını ve bölgenin temizlenmesini istedi.

Mahallelilerin tepki ve taleplerini dinledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Refik Eryılmaz, büyük depremde çöp aktarma istasyonunun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle bölgedeki sorunun büyüdüğünü belirtti.

Yerleşim alanına uzak bir alanda devreye sokmayı planladıkları çöp aktarma istasyonu inşaatının da tahrip edildiğini belirten Eryılmaz, “Hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir şekilde çöpler buraya dökülüyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz göreve geldiğimizde buraya dökülüyordu. Karşı tarafına modern bir çöp istasyonu yaptık. Geçici bir alan yaptık. Samandağ’dan topladığımız çöpleri mecburen buraya döktük. Bu işin esas sorumlusu büyükşehir. 6 aydır mücadele ediyoruz. Çözüm sadece bende değil.’’ dedi.

Samandağ Belediyesi’nin bütçesinin tamamının bile bu sorunu tek başına çözmeye yetmeyeceğini savunan Başkan Eryılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve merkezi yönetimin sorunun çözümü için devreye girmesi gerektiğini belirtti. Eryılmaz, “Her şeyi benden beklerseniz olmaz. Yapamam. Bu çöpleri kısıtlı imkan ve araçlarımla taşıma şansım yok. Benzin çok pahalı” diye konuştu.

Refik Eryılmaz’ın büyükşehir belediyesine dönük eleştirileri devam edince vatandaşlar, Samandağ Belediye Başkanı’na ‘mahalleye çöp dökenin büyükşehir belediyesi değil kendileri olduğunu ve bunun sorumluluktan kaçmak olduğunu’ söylediler.

Bunun üzerine Samandağ Belediye Başkanı, “O zaman siz söyleyin nasıl yapacağız. Gelin siz yapın” diye tenkitlere yanıt verdi. Mahalleden bir kişi ise bu sözlere, “Siz sorumluluk makamındasınız. Bunu söyleyemezsiniz. Ama devrederseniz görevlerinizi bana ben de çözeyim” diye karşılık verdi.

Başkan Eryılmaz’ın açıklamalarına tepki gösteren mahalle halkı, hangi yetkiliye başvursalar ‘sorumluluk bende değil’ yanıtı aldıklarını belirterek, belediye yönetimleri ve valiliğin bir an önce harekete geçerek sorunu çözmesini istediler.

Yaşanan bu tartışmaların ardından mahalleliler çöp kamyonlarını mahalleye sokmamak için nöbet tutmaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem