Salim Güran'ın Avukatı Açıkladı: 'Aile Meclisi'nin Toplanması İçin Jandarma Talimat Vermiş!

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görüldü.

Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ sosyal medyadan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Avukat Akdağ şu ifadeleri kullandı:

“1-Bu kayıtlar Erhan Güran'ın ev kamerasından çekilen görüntülerdir.

2- Erhan Güran 4 Eylül'de evine kamera taktırmış, kamera görüntülerini hiçbir zaman silmemiştir. Görüntüler dosyada zaten mevcut. Kayıtların sonradan getirildiğine yönelik iddialar tamamen asılsızdır.

'JANDARMA KOMUTANININ TALİMATIYLA GERÇEKLEŞTİ'

3- Gizli toplantı diye bazı manipülatif haberler yapılmışsa da , bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir.

4-Bir istihbaratçının Nevzat Bahtiyar'ın dayısının oğlu olan çoban Ahmet Akgün'ün çelişkili beyanlarından ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine. Jandarma, Güran ailesini bu şahısla konuşmalarını istemiş. Zaten ayrıca söz konusu şahsın jandarmada ifadesi alınmıştır.

5-Görüntüdeki konuşma 7 Eylül'de, Narin kızımızın bulunduğu günün gecesi gerçekleşiyor.

'YALAN HABER'

6- Nevzat'ın öz dayısının oğlu telaşlı ve şüpheli hareketler sergileyince aile bu şahısla olay günü çocuğu görüp görmediği, görmüşse saat kaçta gördüğü hususunda konuşma gereği duymuştur.

7- Görüntüler üzerine medyada ailenin söz konusu şahsın konuşmamasına yönelik toplantı yaptığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup, birçoğu gibi yalan haber mahiyetindedir.”