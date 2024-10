Saldırıya Uğrayan Ambulans Şoförü Yaşananları Anlattı: 'Araçtan İner İnmez...'

Aracın şoförü ben araçtan iner inmez boğazıma yapıştı. Benim boynumu sıkmaya başladı. Baba, şoför olan, boğazımı sıktı. Ben orada kurtuldum, aracın önüne geçtim. ‘Ağabey hasta var, ne yapıyorsunuz’ dedim. Bu sefer, yine bağırarak, hakaretlerle üstümüze yürüdü. ‘Gitmemiz gerekiyor, hasta acil bir hasta, kalp krizi geçiriyor’ dedim. Tam araca yönelirken yumruk yedim. 2-3 tane yumruk vurdular. Oğlu vurdu. Önce babası boğazımı sıktı, bir kıkırdak kemiğim de kırıldı boğazımdaki. Daha sonra ben, ‘Kamera çekiyor, ambulansın kamerası çekiyor. Lütfen gidin’ dedim. Bunlar önden gittiler. 3-5 saniye darbenin etkisiyle afalladım, sonra biz acil hasta olduğu için, araca bindim. Hastaneye, kalp krizi geçiren hastayı yetiştirdik” diye konuştu.

Bursa'da 10 Ekim'de saat 19.00 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren N.G. (80) adlı kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi. Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi. İddiaya göre, otomobildeki tekstil firması sahibi S.Y. ile oğulları S.Y. (23) ve Melih Y., Karasulu'ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Baba ve oğulları otomobille ambulansın önünü kesti.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜTÜLEYİP TEHDİT ETTİ

S.Y. ile oğullarının otomobilin içindeyken cep telefonlarıyla, emniyet şeridinde seyir halinde olan ambulansı çektikleri görüntüler de ortaya çıktı. S.Y. kullandığı otomobille, ambulansın önünü kesip, aracından inerken, yanına gittiği sürücü Karasulu’nun, "Hasta var, önüme kırıyorsun" dediği, S.Y.’nin de ambulans şoförüne, "İl Sağlık Müdürü’ne atıyorum şimdi" diyerek tehdit ettiği görüldü.

Ambulansın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise emniyet şeridinde duran ambulansın önüne, kullandığı otomobilini çeken S.Y.’nin, Melih Y. ve diğer oğlu S.Y. ile birlikte indiği, baba ile büyük oğlu S.Y.’nin cep telefonu kamerasını açarak ambulansa ilerledikleri görüldü. Ambulansın arkasında hasta olup, olmadığını kontrol eden baba ve oğulları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alırken, ambulansın sürücü tarafına geçen baba S.Y.'nin, sürücü Karasulu’nun boğazını sıktığı iddia edildi. Yaşananlara tepki gösteren kadın sağlık görevlisinin üstüne yürüyen Melih Y.’nin, kendisini engellemek isteyen Muhammed Ali Karasulu’ya ardı ardına yumruk attığı anlar da görüntüye yansıdı. Görüntüde, bir süre daha sağlık görevlileriyle tartışan baba ile oğullarının, otomobillerine binerek uzaklaştığı anlar da yer aldı.

YARALI HALDE AMBULANSI KULLANDI

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne giden Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Karasulu'ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı S.Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Melih Y. tutuklandı.

‘UZUN SÜRE TAKİP EDİP, ARACI ÖNÜME KIRDILAR’

Paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu, olay anını anlattı. Emniyet şeridinde seyir halindeyken, şüphelilerin uzun süre, otomobilleriyle ambulansın arkasından geldiklerini belirten Karasulu, “Gemlik Devlet Hastanesi’nden aldığım hastayı, Şehir Hastanesi’ne sevk ediyordum. Otobanda, emniyet şeridinde seyrederken, arkama bir araç takıldı. Uzun süre beni takip etti. Sonrasında aracı önüme kırdılar. Telefonlarla birlikte çıktılar. Tehditlerle, ‘Biz bu videoyu, İl Sağlık Müdürü’ne atacağız. Araç boş, ambulans boş. İçeride hasta yok. Boşuna siren çalıyorsun, emniyet şeridinde gidiyorsun’ diye aracı durdurdular” dedi.

Ekip arkadaşlarının tehdit edilmesi üzerine ambulanstan indiğini ve S.Y.’nin boğazını sıkması sonucu dil kökü kıkırdağının kırıldığını söyleyen Karasulu, “Ekip arkadaşlarım çıktı, ‘Araçta hasta var, ne yapıyorsunuz’ dediler. Ekip arkadaşlarıma tehditler ve hakaret edince ben de indim. Aracı şoförü ben araçtan iner inmez boğazıma yapıştı. Benim boynumu sıkmaya başladı. Baba, şoför olan, boğazımı sıktı. Ben orada kurtuldum, aracın önüne geçtim. ‘Ağabey hasta var, ne yapıyorsunuz’ dedim. Bu sefer, yine bağırarak, hakaretlerle üstümüze yürüdü. ‘Gitmemiz gerekiyor, hasta acil bir hasta, kalp krizi geçiriyor’ dedim. Tam araca yönelirken yumruk yedim. 2-3 tane yumruk vurdular. Oğlu vurdu. Önce babası boğazımı sıktı, bir kıkırdak kemiğim de kırıldı boğazımdaki. Daha sonra ben, ‘Kamera çekiyor, ambulansın kamerası çekiyor. Lütfen gidin’ dedim. Bunlar önden gittiler. 3-5 saniye darbenin etkisiyle afalladım, sonra biz acil hasta olduğu için, araca bindim. Hastaneye, kalp krizi geçiren hastayı yetiştirdik” diye konuştu.

‘CAN HAVLİYLE HASTAYI GÖTÜRDÜK’

Halen yoğun bakımda bulunan ambulanstaki hastanın sağlık durumu riskli olduğu için, yaralı haldeyken ambulansı kullanıp, hastayı hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Karasulu, “Hasta kalp krizi geçiren bir hasta. Kalbi besleyen bir damarın tıkanması demek bu. Onun da her dakikası, her saniyesi çok önemli. Müdahale edilmesi lazım, o yüzden sevk ediliyor. Hasta çok acil olduğu için ve sadece tek düşüncemiz hasta olduğu için, maalesef o halde de götürmek zorunda kaldım. Çünkü, hasta kalp krizi geçiren bir hastaydı. Ben biraz zorlandım, başım döndü. Hastaneye gittiğimde, acil serviste de zaten midem bulandı. Ama o can havliyle de hastayı götürmek zorundaydık. Hastayı teslim ettikten sonra, benim müdahalem yapıldı. Dudağımda 12 dikiş var, dil kökü kıkırdağım kırıldı. Çeneme vurduğu için, çenemde büyük hassasiyet var. Yutkunmada güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.

‘HİÇ BÖYLE BÜYÜK BİR ŞİDDETE UĞRAMAMIŞTIK’

4 yıldır paramedik olarak görev yaptığını ve ilk kez fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyen Muhammed Ali Karasulu, şöyle konuştu:

“Fiziki olmasa da ambulansla çalıştığımız için, olay yerine ilk müdahaleye giden ekip biziz. Daha önce sözlü hakaret, tehdide uğradık ama hiç böyle bu kadar büyük bir şiddete uğramamıştık. Hep güncel hayatta bütün sağlık çalışanları şiddete uğruyor, sözlü, tehdit. Ama bu tabii büyük bir olay oldu. Çünkü baya darbedildik. İş göremez raporum 1 hafta ama onu uzatacağım. Çünkü yutkunmada biraz güçlük var. Bir de dikişler var, dikişler atıyor.”

Kaynak: DHA