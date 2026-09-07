Saldırgan Erkek Sokak Ortasında Dehşet Saçtı! Kadına Şiddet Uyguladı, Engel Olmak İsteyen Genci Bıçakladı

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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri tespit edilemeyen sevgili bir çift arasında çıkan tartışma şiddet olayına dönüştü. Saldırgan erkeğin kadını darp ettiğini gören bir vatandaş ise olaya müdahale etmek istedi.

KADINI DARP EDEN ERKEK ARAYA GİREN GENCİ BIÇAKLADI

Bu sırada saldırgan şahıs, olaya müdahale eden U. Y. isimli vatandaşa da saldırdı. Üzerindeki bıçağı kullanan saldırgan U. Y.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATI

U. Y. bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırı anı ve saldırganın bölgeden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA