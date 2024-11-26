Salatalıkta Ölümcül Tehlike! Manavdan Aldı, 3 Farklı Pestisit Tespit Edildi
Alanya'da manavdan alınan salatalıkta 3 farklı pestisit çıktı. Bunlar ikisi güvenilir limitin altında kaldı. Diğerinde ise 'chlormequat' oranı 29 kat yüksek çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarını ifşa etmeye devam ederken gıdalardaki tehlikeler sosyal medyadan da yayılmaya devam ediyor. Son skandal ise kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi salatalıkta meydana geldi.
Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaşın manavdan aldığı salatalığı incelediğini aktardı.
Bu incelemeye göre, Alanya'da bir manavdan alınan salatalıkta 3 farklı pestisit tespit edildi. Bunlardan ikisi güvenilir limitlerin altında kalırken, Chlormequat oranının 29 kat yüksek olduğu görülüyor.