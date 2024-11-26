Salatalıkta Ölümcül Tehlike! Manavdan Aldı, 3 Farklı Pestisit Tespit Edildi

Alanya'da manavdan alınan salatalıkta 3 farklı pestisit çıktı. Bunlar ikisi güvenilir limitin altında kaldı. Diğerinde ise 'chlormequat' oranı 29 kat yüksek çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Salatalıkta Ölümcül Tehlike! Manavdan Aldı, 3 Farklı Pestisit Tespit Edildi - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarını ifşa etmeye devam ederken gıdalardaki tehlikeler sosyal medyadan da yayılmaya devam ediyor. Son skandal ise kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi salatalıkta meydana geldi.

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Salatalıkta Ölümcül Tehlike! Manavdan Aldı, 3 Farklı Pestisit Tespit Edildi - Resim: 2

Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaşın manavdan aldığı salatalığı incelediğini aktardı.

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Salatalıkta Ölümcül Tehlike! Manavdan Aldı, 3 Farklı Pestisit Tespit Edildi - Resim: 3

Bu incelemeye göre, Alanya'da bir manavdan alınan salatalıkta 3 farklı pestisit tespit edildi. Bunlardan ikisi güvenilir limitlerin altında kalırken, Chlormequat oranının 29 kat yüksek olduğu görülüyor.

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