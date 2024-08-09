Saklıkent Kanyonu’nda İki Turistin Üstüne Kaya Düştü

Muğla'nın Seydikemer Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu’nda taş düşmesi sonucu 2 Rus uyruklu vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaralı vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turistlerin vücutlarında kırık olduğu öğrenildi. Saklıkent Kanyonu içerisine girişler ise durduruldu.

Kaynak: İHA