Sakine Teyzenin Pembe Hayatı: 'Çocuklarımı da Pembeye Boyayacağım'

‘ELİMDEN GELSE ÇOCUKLARIMI DA PEMBEYE BOYAYACAĞIM’

Pembe rengi çok sevdiği için her şeyi pembe istediğini söyleyen Sakine teyze, “Boyamak içimden geliyor. Evimi kendim boyadım. Elime ne geçerse pembeye boyamak istiyorum, boyamadan duramıyorum. Boya yapmadığım zaman uyuyamıyorum. Pembe boya aldığım zaman içim rahatlıyor. Oğlum, 'Anne hastasın, bu yaşta yapma uğraşma' diyor ama 'Oğlum duramıyorum, boya yaptığım zaman vücudum rahatlıyor' diyorum. Elimden gelse her yeri, her şeyi boyayacağım. Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum” dedi.