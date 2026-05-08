Sakarya’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde Patlama: 1'i Ağır 8 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hendek 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten bir fabrikada, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan 'Silah ve İHA Eğitimi' İddialarına Nokta 'Silah ve İHA Eğitimi' İddialarına Nokta
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Minibüse Silahlı Saldırı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Minibüse Silahlı Saldırı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
Milyonluk Hesap İçin Bir Aylık Katliam Planı: Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar Milyonluk Hesap İçin Bir Aylık Katliam Planı: Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar