Sakarya’da Zincirleme Kazada 4 Kişi Yaralandı

Sakarya’da Anadolu Otoyolu geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Feci kaza sonrasında çevrede araç kuyrukları oluştu.

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Sakarya’da Zincirleme Kazada 4 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu’nun Hendek geçişi Ankara istikametinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

Sakarya’da Zincirleme Kazada 4 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerime kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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