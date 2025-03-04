Sakarya’da Yasa Dışı Bahis Baskını, 66 Kişiye Para Cezası

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Yasa dışı kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri 66 kişiye 610 bin 302 lira idari para cezası kesti.

Şahısların ikametgahlarında yapılan aramada; mavi, yeşil, sarı ve kırmızı pul, 108 adet tombala kağıdı, 1 adet numaramatik kağıdı ile 165 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İHA