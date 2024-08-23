Sakarya'da Pat Pat Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde pat pat kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

Sakarya'da Pat Pat Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karasu’nun Taşlıgeçit Mahallesi merkezinde meydana gelen olayda, E.T. idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde pat pat aracında bulunan Arziye Toroman’ın (58) hayatını kaybettiğini, aynı araçta bulunan H.T (57), K.T (51) ve sürücü E.T (62) ise çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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