Sakarya'da Korkunç Olay! 63 Yaşındaki Sapık, Kız Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunmuş

Sakarya'da 63 yaşındaki bir sapığın, 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. H.A. isimli marangozun, kız çocuklarını ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle atölyesine götürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan sapık tutuklandı.

Sakarya'da Korkunç Olay! 63 Yaşındaki Sapık, Kız Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunmuş

Sakarya'da bir kız çocuğu, marangoz H.A.'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söyledi. Ailenin savcılığa başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi. Bu minvalde 3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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