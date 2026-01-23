Sakarya'da IŞİD Operasyonu... 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sakarya'da IŞİD Operasyonu... 2 Şüpheli Tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD’e yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon kapsamında, örgütte faaliyet yürüttükleri, örgüt propagandası yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde IŞİD bayrağı logosu ve ibare bulunan 781 magnet, IŞİD bayrağı logolu stickerlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.

Kaynak: AA

