Sakarya'da Feci Kaza: Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Öldü, Sürücü Serbest Kaldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde dün, E.K. (38) kontrolündeki Sapanca Belediyesi'ne çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu'na (63) çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki çocuk annesi Nalbantoğlu, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nalbantoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanırken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan, iki çocuk annesini hayattan koparan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çöp kamyonunun sokak üzerinde yürüyen kadını ezdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA