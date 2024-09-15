Sakarya'da Fabrikada Patlama: 23 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan bir fabrikadan patlama sesi duyuldu.

Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 23 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA-İHA