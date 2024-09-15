Sakarya'da Fabrikada Patlama: 23 Kişi Yaralandı

Sakarya'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Fabrikadan gökyüzüne dumanların yükselmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan bir fabrikadan patlama sesi duyuldu.

Sakarya'da Fabrikada Patlama: 23 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 23 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Sakarya'da Fabrikada Patlama: 23 Kişi Yaralandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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