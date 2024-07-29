Sakarya'da Denize Girmek Bugün de Yasaklandı

Sakarya'nın iç ilçesinde bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da Denize Girmek Bugün de Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, ziyaretçileri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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