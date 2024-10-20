Sakarya'da 3 Mahalleyi Bağlayan Hat Yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede yürüttüğü asfalt atağı çerçevesinde Hendek Yeni Mahalle, Sarıdede ve Kahraman’ı birbirine bağlayan ve merkeze ulaşım için önemli bir güzergah olan 4 kilometrelik ana hattı sil baştan yenileyerek hizmete açtı.

Sakarya'da 3 Mahalleyi Bağlayan Hat Yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Hendek Yeni Mahalle, Sarıdede ve Kahraman Mahallelerini birbirine bağlayan Servetiye, Bağdat ve Ekrem Günay Caddesi’nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahtan oluşan 3 cadde toplamda 9 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yepyeni bir yüze kavuştu ve bölge halkının kullanımına sunuldu. Büyükşehir, şehir merkezine ulaşım için de kritik bir güzergah olan hattı tablo gibi işledi.

Kaynak: İHA

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