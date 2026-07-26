Sakarya ve Düzce'de Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

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Sakarya ve Düzce'de Denize Girmek Yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı.

BAYRAKLAR KIRMIZIYA ÇEVRİLDİ

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda dikkatli olma çağrısı yapıyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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