Şair Ahmet Telli'den Üzen Haber: Entübe Edildi

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Şair Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada Telli'nin bugün itibarıyla entübe edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yönetmelrine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi