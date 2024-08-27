Saimbeyli Kaymakamlığı'ndan Okullara Destek Projesi

Saimbeyli Kaymakamlığı'nın '2024-2025 Eğitim Seferberliği Projesi' kapsamında öncelikle okulların ihtiyaçlarının giderilmesinde ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesinde destek olmak amacıyla Kaymakamlık bünyesindeki kurumlar, ilçedeki okullar ile eşleştirildi. Böylelikle Kaymakamlık birimleri kendi tecrübe ve birikimleri ile eşleştikleri okullara destek olacak.

Sonraki aşamalarda Kaymakam Emre Açar'ın öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul müdürleri ve öğretmenler ile bir araya gelinerek öğrencilere yönelik seviye tespit sınavları, resim, müzik, kitap okuma yarışmaları, spor müsabakaları, adabı muaşeret ve diğer kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi yönünde planlamalar yapılacak.

Eğitimde; öğrenci, veli ve devlet işbirliğini sağlamak amacıyla hane ziyaretlerine, mahalle toplantılarına ve veli bilgilendirmelerine ağırlık verilecek.

Öğrencilerin hem akademik hem sosyal gelişimleri tüm yıl boyunca takip edilerek ihtiyaçlara anında cevap verilip Saimbeyli’de eğitimin en üst seviyelere çıkartılması planlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem